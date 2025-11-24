노원 창동차량기지 바이오 산업 거점으로 육성…'직주락' 모델 구현[부동산AtoZ]

서울시, S-DBC 컨퍼런스…동북권 비전 소개

중랑천변 활용한 문화시설도 건립

서울광장 13배 규모 녹지공간도 공급

서울 노원역 창동차량기지 일대가 '서울 디지털바이오시티(S-DBC)'를 중심으로 한 바이오 벨트로 다시 태어난다. 중랑천을 활용한 복합개발도 이뤄진다.

서울시는 24일 '바이오산업과 서울의 역할, 창동·상계 S-DBC'를 주제로 콘퍼런스를 열고 서울 동북권의 새 비전을 소개했다.

이날 행사에서 오세훈 서울시장은 "S-DBC는 홍릉에서 창동·상계로 이어지는 서울의 미래산업 축을 본격적으로 확장하는 전략 거점이 될 것"이라며 "기업은 연구하고, 인재는 머물고, 시민은 문화를 즐기는 '직주락(직업·주거·여가)' 도시 모델을 구현하는 동시에 서울이 실현해야 할 '균형발전 모델'의 완성본이 될 것"이라고 말했다.

앞서 시는 '강북권 대개조·강북 전성시대'를 중심으로 S-DBC와 K팝 중심 복합시설인 서울아레나 조성을 추진해왔다. 경기도 남양주시에 위치하는 진접차량기지가 내년 6월 개통해 창동차량기지가 이전하면 이를 활용해 일자리, 문화·상업, 여가가 복합된 서울형 신산업단지를 건립한다는 방침이다. 시는 내년 1월 연구개발(R&D) 중심 산업단지 지정을 신청하고 같은 해 하반기 구역 지정, 2028년 착공을 목표로 하고 있다.

시는 우선 해당 부지를 S-DBC를 중심축으로 하는 메가 바이오 벨트로 육성한다는 방침이다. 추진 전략은 새로운 산업 생태계 조성, 직주락 복합 생활환경 조성, 통합형 녹지네트워크 구축 등 3가지다. S-DBC를 인공지능(AI) 등 미래 기술과 융합된 디지털바이오 R&D 거점으로 육성해 이를 홍릉 서울바이오허브의 원천기술, 수도권 동북부의 개발 예정지 및 지식형 제조시설과 연계한다.

또 단지 내 저층부를 개방하고 가로 활성화 용도를 도입해 24시간 활력있는 '서울형 산업단지'로 조성한다. 단지 중심부에는 산업시설용지 6만8000㎡를 직접 배치하고, 여러 규모의 기업이 들어올 수 있도록 2000~1만㎡까지 획지 규모를 다양화했다. 산업용지는 조성원가로, 선도기업 용지는 협약을 통해 보다 저렴하게 공급한다. 취득세·재산세 감면 등 세제 혜택도 제공할 계획이다.

아울러 중랑천 인근에 일자리와 문화·상업시설 등이 어우러진 복합용지도 배치한다. 동부간선도로 지하화 및 상부 공원화가 완료되면 중랑천변 저층부에는 쇼핑·여가·문화시설 등이 들어서게 된다. 수변부까지 입체보행데크로 연결한 특화 가로도 조성해 유동 인구를 활성화할 계획이다.

노원역 역세권 일대에는 호텔, 컨벤션, 복합문화시설 등을 도입할 수 있는 지원시설 용지를 배치해 고밀 복합개발을 유도하고 전망대 등 개방형 공간을 설치해 누구나 이용할 수 있도록 했다.

이 외에도 창동차량기지 개발로 중랑천 일대에 서울광장 13배 규모(약 17만㎡)의 통합형 녹지 네트워크를 공급한다. 중랑청 일대에는 수변공원을 배치하고 단지 북측에 생태형 여가공원, 중앙에 도시 활력형 문화공원을 계획했다.

노원역부터 창동역을 보행 전용 특화 가로로 연결하고, 노원역 선큰광장부터 중랑천 인근 중앙공원까지는 통합 지하공간도 건립한다.

한편, 이날 행사에는 보스턴을 세계적 바이오 클러스터로 만드는데 기여한 요하네스 프루에하우프 바이오랩스 최고경영자(CEO)가 기조 강연을 하며 성공 전략도 공유했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



