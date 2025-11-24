본문 바로가기
눈의 섬 울릉도에 핀 무지갯빛 감동… 울릉군 드림스타트 '스노우 버블쇼' 관람

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.24 10:29

매년 겨울, 흰 눈이 온 섬을 뒤덮는 울릉도.


2025년 울릉군 아이들에게 올겨울은 더욱 특별한 기억으로 남을 전망이다.

경북 울릉군 드림스타트가 지난 22일 군민회관에서 자녀발달과 양육 교육 프로그램 일환으로 드림스타트 대상 아동과 관내 유·아동 가족 287명을 초청해 스노우 버블쇼 공연을 관람했다.

스노우버블쇼.

스노우버블쇼.

이번 스노우버블쇼는 버블아티스트 '버블재이'가 직접 기획·연출한 작품으로, 현재 전국적으로 많은 사랑을 받고 있으며 가족 친화형 공연으로 지속적으로 수요가 증가하는 대표 문화콘텐츠로 자리매김하고 있어 드림스타트 아동을 포함한 관내 가족들이 함께 공연을 관람하면서 문화 체험의 기회를 제공하고 가족 간 유대감 형성에 도움을 주고자 추진됐다.


규모감 있는 버블 기술과 안개, 스노우 특수효과가 어우러져 관객에게 한겨울 눈 속을 걷는 듯한 황홀한 시각 경험을 제공했고, 특히 아이들이 초대형 비눗방울 안에 직접 들어가 보는 체험형 프로그램이 포함돼 있어 아이들이 창의력과 상상력을 키우고 가족 간 유대감을 강화하는 의미 있는 경험을 할 수 있었다.


남한권 군수는 "작은 비눗방울 속에 담긴 빛과 색처럼, 오늘의 경험이 우리 아이들의 마음속에 따뜻한 기억이 되길 바란다"며 "앞으로도 아이들과 가족 모두가 더욱 건강하고 행복한 삶을 누릴수 있도록 다양한 문화 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
