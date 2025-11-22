제22기 민주평통자문회의 광주서구협의회 출범

국민과 함께 평화 공존 실현

지역 기반 평화통일 활동 추진

민주평통자문회의 광주서구협의회는 21일 서구청 들불홀에서 제22기 출범식 및 3분기 정기회의를 진행했다. 민주평통자문회의 광주서구협의회 제공 AD 원본보기 아이콘

민주평통자문회의(이하 민주평통) 광주서구협의회는 21일 서구청 들불홀에서 제22기 출범식 및 3분기 정기회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 출범식에는 김동석 서구협의회장, 김이강 서구청장, 전승일 서구의회의장를 비롯해 지역대표 자문위원과 임원 등 130여명이 참석해 제22기의 힘찬 출범을 함께 기념했다.

22기 광주서구협의회는 민주평통의 핵심 가치인 통일에 관한 국민적 합의 도출과 평화통일 기반 조성을 실천하기 위해 '국민과 함께하는 평화 공존 실현'을 주요 활동 방향으로 설정하고, 지역 현장에서의 평화·통일 활동을 본격 추진할 계획이다.

특히 이날 협의회는 신임 김동석 회장의 취임과 함께 향후 2년간의 운영방향을 공유하며, 주민이 체감할 수 있는 평화·통일 사업 확대에 뜻을 모았다.

또한 자문위원들은 분과위원회 운영, 정책건의 과제발굴, 지역사회 참여 활성화 방안 등 협의회의 역량강화를 위한 주요과제를 논의하며 의미 있는 시간을 가졌다.

김동석 광주서구협의회장은 "제22기 서구협의회가 주민의 의견을 국정에 담아내는 소통의 중심 기구로서 역할을 성실히 수행하고, 지역에서 평화와 통일의 가치를 실천하는 데 최선을 다하겠다"고 취임 소감을 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



