의성군, 균형발전 우수사례 전국 1위권… ‘의성키움센터’로 지방시대 리더십 입증

아이·학부모·지역이 함께 성장

농촌혁신 모델 지방시대위원장 기관 표창

의성군이 균형발전 정책의 핵심 모델로 다시 한번 국가적 평가를 받았다.

의성군(군수 김주수)은 20일 지방시대위원회와 한국산업 기술기획평가원이 개최한 '2025년 균형발전 사업 우수사례 시상식 및 성과발표회'에서 자율계정 우수사례 지자체로 선정돼 지방시대 위원장 기관 표창을 받았다.

공무원과 민간 참여자에게 주어진 유공자 개인 표창도 함께 받으며 사업 전 과정의 협력 성과까지 인정받았다.

이번 시상식은 국가균형발전 특별회계로 진행된 사업 중 전년도 실적을 평가해 우수 지자체를 선정하는 자리로, 지방시대 정책 경쟁력을 확인하는 가장 권위 있는 성과 공유 프로그램 중 하나다.

올해 의성군의 수상 배경에는 농촌중심지 활성화 사업을 통해 조성한 '의성 키움 센터'가 있었다.

의성 키움 센터는 아동 돌봄·부모 교육·지역 커뮤니티 활성화를 통합한 복합 생활플랫폼으로, 교육·문화·여가 기능이 유기적으로 연결되는 새로운 농촌형 성장 모델을 제시했다.

특히 아이와 학부모, 지역주민이 함께 이용하는 개방형 커뮤니티 기반 구축으로 '돌봄의 지역화'와 '생활권 중심의 균형발전'이라는 국가정책 목표를 실질적으로 구현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

김주수 의성군수는 "이번 수상은 군민과 행정이 함께 만들어 낸 농촌혁신의 결실"이라며 "앞으로도 지역 수요를 반영한 생활 SOC과 커뮤니티 기반 사업을 더욱 확대해, 아이와 어른이 함께 행복한 미래 의성을 만들겠다"고 밝혔다.





