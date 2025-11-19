본문 바로가기
“근로자 보호·재해 예방 총력”… 부산 기장군, 4차 산업안전보건위 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.19 14:25

기장군(군수 정종복)은 17일 군청 브리핑룸에서 군 소속 근로자의 작업 안전과 산업재해 예방 강화를 위해 '2025년 제4차 산업안전보건위원회'를 열었다.

부산 기장군이 4차 산업안전보건위를 열고 있다. 기장군 제공

부산 기장군이 4차 산업안전보건위를 열고 있다. 기장군 제공

이날 회의에는 정종복 군수와 박종춘 부산시공무직노조 기장군지부장 등 노·사 대표위원이 참석했다. 참석자들은 올해 3분기 군 사업장에서 발생한 산업재해 현황을 공유하고 주요 재해 유형과 원인을 짚어보며 부서별 재발 방지 대책을 논의했다.


회의에서는 ▲정기 위험성평가 개선 결과 ▲근골격계 부담작업 유해요인조사 ▲2025년 하반기 작업환경측정 계획 ▲3분기 정기 안전점검 및 보건상담 결과 등이 주요 안건으로 다뤄졌다. 노·사는 현안별 개선 방향을 함께 모색하며 실효성 있는 안전관리 체계 구축에 뜻을 모았다.

정종복 군수는 "긴밀한 노사 협력은 산업재해 예방의 출발점"이라며 "상시 안전보건 점검을 강화하고 근로자 의견을 적극 반영해 군의 안전관리 수준을 꾸준히 높여가겠다"고 말했다.





