전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

경남정보대 간호학과, '제15회 나이팅게일 선서식 ' 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.06 11:50

예비 간호사 183명, 사랑과 봉사의 정신으로 헌신 다짐

'부산을 대표하는 커뮤니티 칼리지' 경남정보대학교 간호학과가 최근 교내 미래관 컨벤션홀에서 '제15회 나이팅게일 선서식'을 열었다.

경남정보대 간호학과 나이팅게일 선서식.

이날 선서식에는 간호학과 2학년 재학생 183명이 참석해 나이팅게일의 숭고한 정신을 계승하고, 사랑과 봉사의 자세로 헌신하는 간호인으로 성장할 것을 다짐했다.


선서생들은 촛불 의식을 통해 간호사의 사명과 책임을 상징적으로 되새기며, 환자와 사회에 헌신하는 간호사가 되겠다는 결의를 굳게 다졌다.

간호학과 정경순 학과장은 격려사를 통해 "나이팅게일 선서식은 간호사로서 역할과 생명존중의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간"이라며 "전문성과 따뜻한 마음을 겸비해 지역사회에 이바지하는 우수한 간호 인재로 성장하길 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
