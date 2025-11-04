'똑똑한 캠퍼스' 한곳 늘었다… BNK부산은행, 부산과학기술대와 상생협약

모바일학생증·전자출결 '캠퍼스락' 도입



스마트캠퍼스 부산 5개 대학으로 늘어

부산과학기술대학교가 모바일학생증과 전자출결 등을 적용하는 스마트캠퍼스로 바뀐다.

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 3일 부산과학기술대학교 총장실에서 부산과학기술대학교(총장 강기성)와 '지역과 대학의 동반성장을 위한 상생 업무협약'을 체결했다고 4일 알렸다.

이번 협약은 지역대학의 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화를 위해 은행과 대학 간 상생 파트너십으로 체결됐다. 대동대학교, 동아대학교, 동의과학대학교, 신라대학교에 이어 부산에서 다섯 번째다.

BNK부산은행이 부산과학기술대학교와 스마트캠퍼스 구축 상생협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 양 기관은 ▲디지털 캠퍼스 전환 지원 ▲지역화폐 동백전 활성화 ▲교직원·외국인 유학생 금융 편의성 확대 ▲산학협력기업 금융지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

BNK금융그룹이 추진 중인 '모바일 전용 대학생 스마트캠퍼스 플랫폼(캠퍼스락)'을 BNK시스템과 협업해 동의과학대학교에 도입할 예정이다. '캠퍼스락'은 ▲모바일 학생증 ▲전자출결 ▲학사행정 ▲커뮤니티 기능을 하나의 앱으로 통합해 제공하는 플랫폼이다. 현재 대동대, 동아대, 울산대, 동의과학대 등에 이미 구축돼 운영 중이다.

이번 협약을 통해 부산과학기술대학교 재학생은 디지털 학습환경 개선은 물론 '고메부산', '라이프' 등 지역과 연계된 BNK만의 특화 콘텐츠도 '캠퍼스락'을 통해 이용할 수 있게 된다.

또 부산시가 추진 중인 동백전 시민플랫폼 활성화에도 적극 협력하기로 했다. 동의과학대학교 교직원 및 재학생은 부산은행 동백전 카드를 사용하고 부산은행은 편리한 계좌 개설 및 카드 발급을 지원해 지역 내 경제 순환 활성화에 기여할 계획이다.

이외에도 부산은행은 교직원 맞춤형 금융상품 제공, 외국인 유학생 계좌 개설·관리 지원, 산학협력기업 정책자금 안내 및 맞춤형 금융서비스 제공 등으로 협력 범위를 넓힐 예정이다.

부산은행 이주형 디지털금융그룹장은 "대학교육의 과학시대를 선도하는 부산과학기술대학교와 함께하게 돼 기쁘다"며 "부산은행은 지역대학과 협력 체계를 확대하고 청년인재 양성과 지역 경제 활성화를 위한 다양한 프로그램을 추진해 나가겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



