국립 문화기관 소장품 예산 '10년째 제자리'

전문인력도 부족…'K-컬처' 발목 우려

민형배 "정부, 문화인프라 투자 나서야"

국내 주요 국립 문화기관의 소장품 구입예산이 장기간 제자리걸음을 하면서 한국 문화예술의 미래 경쟁력에 대한 우려가 커지고 있다.

22일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 국립중앙박물관과 국립현대미술관으로부터 제출받은 '최근 10년간 소장품 구입예산 현황'에 따르면 국립중앙박물관은 10년째 연평균 약 40억원, 국립현대미술관은 약 52억원을 소장품 구입예산으로 사용했다.

지난 10년 새 소비자물가지수가 19.98% 상승한 점을 고려하면, 이들 기관의 실질적인 소장품 구매력은 오히려 '마이너스'가 된 셈이다. K-컬처 위상을 높이는 데 필요한 기초 인프라 투자가 부족하다는 지적이 나오는 이유다.

해외 유수 문화기관들의 과감한 투자는 국내 상황과 대조를 이룬다. 미국 메트로폴리탄미술관이 연평균 817억원을 소장품 구입에 사용하는 것과 비교하면, 국립현대미술관은 약 16배 낮은 수준에 머물고 있다. 영국 테이트미술관(397억원), 뉴욕 현대미술관(282억원), 영국박물관(201억원), 일본 국립문화재기구(133억 원) 등 주요 국가들은 매년 수백억원의 예산을 소장품 확보에 쏟아붓고 있다.

학예 전문인력 부족 문제로도 이어지고 있다. 국내 등록 박물관 총 916개관의 전체 직원 1만1,518명 중 학예 전문인력은 3,982명으로 비율이 34.6%에 불과하다. 이는 OECD 평균(약 65%)의 절반 수준에 불과하다.

민 의원은 "정부가 K-컬처 300조원 시대 달성을 위해 국민이 누리는 문화 인프라 투자부터 강화해야 한다"며 "소장품 확보와 학예인력 확충은 단순한 비용 지출이 아니라, 우리 문화 주권을 수호하고 미래 가치를 창출하는 핵심 투자라는 점을 인식하고 정부가 책임감 있게 나서야 한다"고 촉구했다.





