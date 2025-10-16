주철현 "해수부 부산 이전 반대? 허위 조작"…유튜버 고발

"오히려 적극 찬성…명백한 사실 왜곡"

더불어민주당 주철현 의원(전남 여수갑)은 자신이 '이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약을 반대했다'는 허위 주장을 유포한 유튜버를 공직선거법 위반(허위 사실 공표) 혐의로 경찰에 고발했다고 16일 밝혔다.

주 의원은 이날 보도자료를 내고 "이재명 대통령의 해수부 부산 이전 공약에 대해 단 한 번도 반대한 적이 없으며, 오히려 적극 찬성해왔다"며 "사실을 왜곡해 선거에 영향을 미치려는 악의적 허위 조작 행위다"고 밝혔다.

문제가 된 유튜버는 최근 자신의 방송에서 '주철현 의원이 내년 지방선거를 앞두고 전남도지사 출마를 위해 대통령 공약을 반대하고 있다'고 주장했다. 이에 대해 주 의원은 "이는 전혀 사실이 아니다"며 "대통령의 국정 어젠다를 왜곡해 여론을 혼란시키려는 명백한 허위 선동"이라고 반박했다.

주 의원은 국회 농해수위 회의록과 자신의 SNS 활동 등을 근거로 "해양수산부의 부산 이전은 지역균형 발전을 위한 핵심 과제이며, 해운·해양 관련 기관과 기업의 이전에도 찬성 입장을 분명히 해왔다"고 강조했다.

그는 지난달 국회 해양법안 소위에서도 "해수부 부산 이전은 대통령 공약이자 정부 국정과제이며, HMM 등 민간 해운기업 본사 이전까지 포함돼야 한다"고 발언한 바 있다.

다만, 주 의원은 "정부가 전국의 해양수산 기관과 민간기업을 모두 부산으로 이전시키는 것은 전남 등 수산 중심 지역의 현실을 무시한 과도한 조치다"며 "해수부의 부산 이전은 찬성하지만, 전남의 수산산업 기반까지 모두 이전하는 것은 바람직하지 않다"고 덧붙였다.

그는 "부산이 수산산업까지 독점하게 되면 해양균형발전은 불가능해진다"며 "이 대통령의 공약은 전남의 수산 기반을 강화하면서도 부산 중심의 해양산업 허브를 조성하는 균형 전략이었다"고 설명했다.

한편 주 의원은 "앞으로도 거짓을 퍼뜨려 공정한 선거를 방해하거나 건전한 여론을 왜곡하려는 시도에 대해서는 단호하게 법적 대응에 나서겠다"고 강조했다.





