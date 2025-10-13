광주시, 추경 5,670억 편성…13일 시의회 제출

민생경제 활력·약자 보호 집중

AI·모빌리티 산업 경쟁력 확보

기후변화 대응·시민 편의 증진

광주시가 시민 생활 안정과 미래 성장 기반 확충을 위한 2025년도 제2회 추가경정예산안 5,670억원을 편성, 13일 시의회에 제출했다. 이번 추경 편성을 통해 광주시 총예산 규모는 기존 8조891억원 대비 7.0% 늘어난 8조6,561억원이 된다.

시는 이번 추경이 고물가·고금리 등 복합 경제위기 상황 속에서 민생경제 회복과 지역경제 활성화에 초점을 맞췄다고 밝혔다. 특히 정부의 경기부양 및 민생안정 기조에 맞춰 예산을 편성했으며, ▲민생회복 지원 ▲국정과제 이행 기반 마련 ▲자연재난 대응 등 3가지 원칙을 중심으로 구체적인 사업들이 담겼다.

우선 시는 침체된 소비 심리를 살리고 서민 부담을 덜기 위한 예산에 방점을 찍었다. 시민들에게 실질적 혜택을 제공할 민생회복 소비쿠폰 3,683억원과 지역사랑상품권 발행 지원 556억원, 디지털 온누리상품권 환급 지원 15억3,000만원이 포함됐다. 또 청년 월세 특별지원 39억원, 어르신 스포츠시설 이용료 지원 5억9,000만원, 임신 사전 건강관리 지원 1억8,000만원 등을 반영해 사회적 약자 보호를 강화했다.

미래 먹거리 산업으로 꼽히는 인공지능(AI)과 모빌리티 분야에 대한 투자도 빼놓지 않았다. 모빌리티 AX실증랩 구축(10억원), AI모빌리티 국가시범도시 사전기획연구(1억5,000만원), 피지컬 AI 기반 미래차 산업 혁신클러스터 기획(4억원) 등 주요 사업에 예산을 배정해 'AI 중심도시 광주'의 비전을 실현하고 미래 산업 전환의 기틀을 마련한다는 계획이다.

기록적인 폭염과 폭우 등 예측 불가능한 기후변화에 선제적으로 대응하기 위한 예산도 마련됐다. 호우피해 응급 복구(10억원) 및 재난대책(204억원), 집중호우 폐기물 처리 재해복구(2억1000만원), 전통시장 전기·가스 설비 복구 지원(700만원) 등이 포함돼 재난 발생 시 신속한 대응과 복구가 가능하도록 했다. 또 호남고속도로 확장 사업(217억원)과 교통약자 특별교통수단 지원(9억8,000만원)을 통해 시민들의 교통 편의와 복지를 확대할 예정이다.

이병철 기획조정실장은 "이번 추경은 정부 정책 방향에 부합하는 민생회복 중심 예산으로, 시민의 삶을 안정시키고 지역경제 활력을 높이는데 초점을 맞췄다"며 "위기를 기회로 바꿔 도약할 수 있도록 예산으로 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

한편 시는 이번 추경에 반영된 국고보조사업의 시비 매칭분에 대해 세출 구조조정과 국회 계류 중인 '지방재정법' 개정에 따른 지방채 발행 등을 통해 재원을 확보하고, 연말 정리 추경에 반영할 계획이다.





