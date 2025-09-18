본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산구, 추석 연휴 생활안전 종합대책 시행

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.18 14:50

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 광산구는 시민들이 안전하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 오는 22일부터 10월 9일까지 '생활안전 종합대책'을 추진한다고 18일 밝혔다. 이번 대책은 소외이웃 지원, 물가 안정, 재난·안전 관리 등 7대 분야 28개 과제로 구성됐다.

광주 광산구 청사.

광주 광산구 청사.

AD
원본보기 아이콘

구는 돌봄 이웃과 사회복지시설 등 1만여 곳에 위문품을 전달하고, 경로식당 대체식 지원과 아동 급식카드 충전 등을 통해 취약계층을 돕는다. 물가 대책 종합상황실을 운영해 성수품과 농·축·수산물 원산지를 점검하고, 고용노동청과 협력해 임금체불 전담 창구도 운영한다.


재난 안전 종합상황실을 24시간 가동해 태풍 등 돌발 상황에 대비하고 다중이용시설과 도로, 가스시설 안전 점검을 강화한다. 비상 진료 대책 상황실을 설치·운영하고, 응급의료기관과 약국 운영 정보를 누리집과 SNS로 안내하며 감염병 방역체계도 유지한다.

또 교통 대책 상황실 운영, 불법주정차 단속, 주요 도로와 공원 정비, 일제대청소 등으로 귀성객 불편을 최소화한다. 생활폐기물은 추석 당일인 10월 6·7일을 제외하고 매일 수거하고 불법 광고물도 단속한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

새로운 이슈 보기