예천군, 건설 발주처 대상 안전역량 강화 나섰다

“발주자의 안전 리더십이

현장 재해 막는 첫걸음”

경북 예천군은 군청 5층 대강당에서 건설공사 발주처 관계자들을 대상으로 '안전역량 강화교육'을 실시했다.

지난 10일 열린 교육은 건설 현장의 안전관리 수준을 높이고 산업재해를 예방하기 위한 차원에서 마련됐다.

경북 예천군이 건설공사 발주처 대상 안전역량 강화교육진행 하고 있다.

교육에는 공공 발주기관 담당자들이 참석했으며, 사고 발생 위험이 높은 공종이 포함된 건설공사 착공 전 단계에서 필요한 절차와 주의사항, 현장에서 실질적으로 적용 가능한 안전관리 방안이 집중적으로 다뤄졌다.

김학동 군수는 "건설 현장에서 안전을 확보하려면 발주자의 리더십과 사업 초기 단계부터의 적극적인 개입이 꼭 필요하다"며 "이번 교육을 계기로 안전 중심의 발주문화가 뿌리내리길 바란다"고 강조했다.

최근 건설 현장 사고는 발주 초기 관리 부실에서 비롯되는 경우가 적지 않다. 예천군의 이번 행보는 지역 차원을 넘어 공공 발주기관 전반에 '안전 우선' 원칙을 확산시키는 촉매제가 될 것으로 평가된다.





영남취재본부 권병건 기자



