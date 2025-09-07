포항시, 러시아 동방경제포럼서 영일만항 북극항로 대응 전략 모색

북극항로 거점 특화방안 대책 모색



영일만항, 북극항로 개척 위한 대응

포항시는 지난 3일부터 6일까지 러시아 블라디보스토크에서 열린 '제10회 동방경제포럼(the 10th Eastern Economic Forum, EEF)'에 참석해, 북극항로 개척에 따른 영일만항의 대응 전략과 크루즈 산업 활성화 방안을 모색했다.

포항시는 3일부터 6일까지 러시아 블라디보스토크에서 열린 ‘제10회 동방경제포럼에 참석했다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

동방경제포럼은 2015년부터 매년 러시아 대통령 주도로 극동 개발과 아시아 국가와의 협력 강화를 위해 극동연방대학교에서 개최되는 대규모 국제포럼이다.

올해 행사에는 중국, 일본, 인도 등 주요 아시아 국가가 참여했으며, 우리나라에서는 하병규 주블라디보스토크 총영사가 대표로 참석했다.

포항시는 정부의 123대 국정과제에 '북극항로 시대 주도 K-해양강국 건설'이 포함됨에 따라, 세계적으로 주목받고 있는 북극항로의 최신 동향을 파악하고 러·우 전쟁으로 단절됐던 북방경제 네트워크 복원을 위해 이번 포럼에 참가했다.

이번 포럼의 최대 화두는 단연 북극항로였다. 특히 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 5일 본회의에서 북극과 극동을 연결하는 '북극항로 운송망 확장' 계획을 공식 발표했으며, 이에 따라 북극 해빙 가속화로 추진되는 북극횡단 운송 회랑(Transarctic Transport Corridor) 물류 네트워크 개발이 더욱 속도를 낼 것으로 전망된다.

시는 이 자리에서 북극항로 화물 프로젝트 개발사 로사톰(Rosatom), 북극항로를 이용하는 중국 해운사 뉴뉴쉬핑 라인(NewNew Shipping Line), 세계적 북극 항구도시 무르만스크(Murmansk)의 산업·기업가 연합 관계자, 러시아 가스연합 전문가 등과 만나 북극항로 운항 정책과 현황을 공유하고 영일만항의 대응 전략에 대한 의견을 나눴다.

또 러시아 언론사 스푸트니크(Sputnik) 통신과의 인터뷰에서 포항시의 주요 산업과 항만을 소개하고, 북극항로 시대에 대비한 영일만항의 전략적 준비와 국제 네트워크 확장 방안을 알렸다.

천만석 포항시 항만과장은 "이번 동방경제포럼 참가를 통해 포항이 우선적으로 추진해야 할 영일만항의 북극항로 전략 구상에 대한 해답을 얻을 수 있었다"며 "관련 기관·기업과의 긴밀한 네트워크 구축으로 북극항로 시대에 적극 대응하겠다"고 말했다.

포항시는 2018년과 2019년에도 이강덕 시장이 직접 동방경제포럼에 참석해 북방경제 협력 강화와 영일만항의 북방경제 시대 선도를 위해 나섰다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



