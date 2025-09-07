금호타이어, 유럽 명문 럭비구단 '레스터 타이거즈' 후원

오는 2030년까지 후원 계약 체결

유니폼 상의 금호타이어 로고 노출

브랜드 인지도 글로벌 기업 위상 강화

금호타이어가 유럽 영국 럭비 구단인 '레스터 타이거즈'팀과 후원 계약을 맺었다. 금호타이어 제공 AD 원본보기 아이콘

금호타이어가 유럽 영국 럭비 구단인 '레스터 타이거즈 (Leicester Tigers)'팀과 후원 계약을 체결하고 공식 스폰서로 나선다.

금호타이어 이번 파트너십 체결을 통해 올 시즌부터 2030년까지 5시즌 동안 '레스터 타이거즈 (Leicester Tigers)'를 공식 후원한다.

레스터 타이거즈는 잉글랜드 레스터를 연고지로 하는 전통 깊은 럭비 유니언 구단으로, 1880년에 창단된 이후 프리미어십 럭비(Premiership Rugby)의 최상위권을 지켜온 명문 팀이다.

유러피언 럭비 챔피언스컵 2회 우승과 프리미어십 다수 우승을 기록하며 영국은 물론 유럽 전역에서 가장 영향력 있는 럭비 구단 중 하나로 평가받고 있다.

럭비는 강렬한 신체 접촉과 정교한 전술적 요소로 전 세계 많은 팬들을 사로잡은 스포츠로, 오늘날 세계적으로 널리 사랑받고 있다. 특히 잉글랜드에서는 축구와 더불어 가장 인기 있는 스포츠 중 하나로 자리잡았으며, 수십만에 달하는 열성 팬층과 오랜 역사와 전통을 바탕으로 큰 인기를 누리고 있다.

금호타이어는 이번 후원 협약을 통해 레스터 타이거즈 유니폼 상의에 금호타이어 로고를 노출하고, 팀의 홈경기장인 '매티올리 우즈 웰포드 로드 스타디움(Mattioli Woods Welford Road Stadium)'에서 열리는 리그 경기 동안 경기장 사이드라인 광고와 홈페이지, SNS 등에 금호타이어 브랜드를 적극 홍보할 계획이다.

또 레스터 타이거즈와의 공동 이벤트, 판촉 프로모션 활동을 진행하고 레스터 타이거즈의 두터운 글로벌 팬 층과 직접 커뮤니케이션할 계획이다.

금호타이어 유럽본부장 이강승 부사장은 "유럽의 인기 스포츠로 꼽히는 영국 럭비팀 명문구단 레스터 타이거즈와 파트너십을 체결하게 돼 매우 기쁘다"며 "이번 파트너십을 통해 영국을 비롯한 글로벌 시장에서 금호타이어의 브랜드 인지도를 더욱 강화하고, 브랜드 프리미엄화를 위한 다양한 활동들을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.

레스터 타이거즈 CEO 안드레아 핀첸은 "글로벌 브랜드인 금호타이어가 우리 클럽과 함께하게 되어 매우 기쁘고 앞으로 멋진 파트너십이 이어질 것으로 기대한다."고 말했다.

한편, 금호타이어는 이탈리아의 명문 축구 클럽 AC 밀란을 비롯해 영국 토트넘 홋스퍼, 독일 아인트라흐트 프랑크푸르트와 공식 글로벌 파트너십을 구축하며 글로벌 스포츠 마케팅을 선도하고 있다.





