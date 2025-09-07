본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

울산시, 도심 속 옥상정원 ‘구암 산들강’… 제8호 민간정원 등록

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.07 08:50

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자연과 도시의 조화

생태문화 확산 거점

울산시는 북구 화봉동에 있는 옥상정원 '구암 산들강'을 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 울산시 제8호 민간정원으로 등록했다.


'구암 산들강'은 전체 면적 833㎡ 가운데 706㎡(75.5%)가 녹지로 꾸며진 도심형 옥상정원이다.

구암 산들강.

구암 산들강.

AD
원본보기 아이콘

정원에는 교목 35종, 관목 20종, 초화류 5종 등 60여종의 식물이 자라고 있으며, 빗물을 재활용하는 관수 체계(시스템)를 도입해 친환경적으로 운영된다.

특히 도심 속 접근성이 뛰어나고 휴게실·화장실·주차장 등 편의시설도 갖춰 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 녹색 쉼터로 주목받고 있다.

구암 산들강 옥상.

구암 산들강 옥상.

원본보기 아이콘

울산시는 '구암 산들강'의 민간정원 등록이 생태적 가치뿐 아니라 지역 정원문화 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.


시 관계자는 "구암 산들강은 민간이 자발적으로 조성한 정원으로, 도시 속 녹색 쉼터의 모범 사례"라며 "앞으로도 우수한 민간정원을 지속 발굴해 시민과 함께하는 생태도시 울산을 만들어가겠다"라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한 '슈렉킹' "못생긴 사람 만날래요"…요즘 MZ들 사이 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화산서 사진 찍다 강풍 때문에"…몽골서 韓 인플루언서 추락사

'이정재 최대주주' 아티스트유나이티드, 40억대 손배 승소

"14억짜린데"…호화 요트 물에 띄우자마자 15분 만에 '침몰'

"너 잘못 걸렸어"…롤렉스 시계 노린 강도 물리친 美 80대

"미쳤다 얘네" 난리더니…다이소, 이번엔 5000원 스피커

유럽 노리는 中 로봇청소기…전략은 '축구스타'

젤렌스키, 모스크바 오라는 푸틴에 "키이우로 와라"

새로운 이슈 보기