울산시, 도심 속 옥상정원 ‘구암 산들강’… 제8호 민간정원 등록

자연과 도시의 조화



생태문화 확산 거점

울산시는 북구 화봉동에 있는 옥상정원 '구암 산들강'을 '수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률'에 따라 울산시 제8호 민간정원으로 등록했다.

'구암 산들강'은 전체 면적 833㎡ 가운데 706㎡(75.5%)가 녹지로 꾸며진 도심형 옥상정원이다.

정원에는 교목 35종, 관목 20종, 초화류 5종 등 60여종의 식물이 자라고 있으며, 빗물을 재활용하는 관수 체계(시스템)를 도입해 친환경적으로 운영된다.

특히 도심 속 접근성이 뛰어나고 휴게실·화장실·주차장 등 편의시설도 갖춰 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 녹색 쉼터로 주목받고 있다.

울산시는 '구암 산들강'의 민간정원 등록이 생태적 가치뿐 아니라 지역 정원문화 확산에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "구암 산들강은 민간이 자발적으로 조성한 정원으로, 도시 속 녹색 쉼터의 모범 사례"라며 "앞으로도 우수한 민간정원을 지속 발굴해 시민과 함께하는 생태도시 울산을 만들어가겠다"라고 말했다.





