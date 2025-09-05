의령 정암지구, '도시재생 우리동네살리기' 공모사업 선정

경남 의령군은 국토교통부 주관 '2025년 도시재생 우리동네살리기 공모사업'에 정암지구가 최종 선정됐다고 5일 밝혔다.

이번 선정으로 의령군은 사업대상지인 의령읍 정암지구에 국비 50억원을 포함해 총 91억원의 사업비를 확보해 2026년부터 2029년까지 4년간 도시재생사업을 본격 추진하게 된다.

정암지구 우리동네살리기 공모사업 최종 선정. 의령군 제공

우리동네살리기 사업은 인구 유출, 건물 노후화 등 활력을 상실한 소규모 주거지역에 생활밀착형 공공시설 등을 공급하여 노후 주거환경을 개선하는 사업으로 국토부는 올 4월부터 7월까지 평가를 진행하고, 의령군을 포함한 전국 10곳을 최종 선정했다.

군은 대상지인 의령읍 정암지구에 2023년부터 도시재생예비사업 거점 공간을 조성하여 주민역량을 강화해왔으며, 정기적인 간담회를 통해 주민 의견 청취에 힘썼다. 아울러 전문가 컨설팅과 의령군 의회, 지역사회의 다양한 협력체계를 갖추고 체계적으로 계획을 세워왔다.

정암마을은 의령의 관문으로 '부자 바위'로 알려진 솥바위를 품은 곳으로 전국적으로 많은 방문객이 찾고 있다.

의령군은 이번 공모사업 선정을 통해 안전한 주거환경 조성, 생활인프라 조성, 건강한 휴먼케어라는 3가지 목표를 중심으로 5개의 세부사업을 추진할 계획이다. 주요 사업으로 ▲노후 골목길 정비 ▲노후주택 집수리 지원 ▲정암별빛 커뮤니티 플랫폼 조성 ▲이바구쉼터 확장 ▲정암마을만의 특색있는 축제 등을 추진하게 된다.

오태완 군수는 "정암지구 도시재생사업은 단순한 공간 정비가 아니라 사람과 마을을 살리는 사업"이라며 "솥바위를 찾는 관광객들이 단순히 스쳐 지나가는 곳이 아니라, 주민들이 개선된 주거환경을 직접 체감하며 새로운 활력을 되찾는 마을로 재도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 의령군은 이번 정암지구 우리동네살리기 도시재생사업이 공모에 선정되면서 도내 군부 중 최다인 4개소에서 사업을 추진하게 되었다. 2021년 의령읍 상동지구 우리동네살리기사업, 중동지구 인정사업과 더불어 2023년에는 중동지구 지역특화재생형 도시재생사업이 선정되어 도시재생사업을 현재 추진하고 있다.





영남취재본부 주소은 기자



