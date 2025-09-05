코스피, 기관·외국인 매도세에 장중 보합권

코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 2025.09.05 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 매도세에 밀려 장중 보합권에서 움직이고 있다.

5일 오전 10시33분 기준 코스피는 전일 대비 0.06% 상승한 3202.64에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 581억원, 480억원 순매도한 반면 개인은 959억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 700억원, 960억원 순매도한 반면 외국인이 1900억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 운송창고 업종이 1.35% 강세고 오락문화 1.13%, 섬유의류 1.06%, 보험 0.76%, 일반서비스 0.66%, 금융 0.48%, 전기전자 0.3%, IT서비스 0.28% 등이 강세다. 반면 전기가스업종은 2.07% 약세고 금속 －1.58%, 운송장비 －1.02%, 통신 －0.65%, 종이목재 －0.55%, 건설 －0.39%, 기계장비 －0.33%, 화학 －0.24% 등은 내림세다.

시가총액 상위권 종목들은 약세인 종목들이 더 많다. 삼성전자가 0.71% 약세고 LG에너지솔루션 －1.28%, 한화에어로스페이스 －1.72%, 현대차 －0.56%, HD현대중공업 －0.39%, 기아 －0.37%, KB금융 －0.28% 등이 내림세다. 반면 SK하이닉스는 3.2% 강세고 삼성바이오로직스 0.59%, NAVER 0.44% 등은 오름세다.

같은 시각 코스닥지수는 강보합권에서 움직이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.37% 상승한 808.43에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관이 171억원 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 71억원, 74억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠은 0.64% 약세고 에코프로비엠 －0.08%, 펩트론 －0.99%, 에코프로 －0.2%, 리가켐바이오 －0.74%, 레인보우로보틱스 －0.72%, 삼천당제약 －1.05% 등이 내림세다. 반면 파마리서치는 2.41% 강세고 에이비엘바이오 2.83%, HLB 2.15%, 휴젤 0.3% 등은 오름세다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.8원 내린 1392.5원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>