본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

시황

코스피, 기관·외국인 매도세에 장중 보합권

장효원기자

입력2025.09.05 10:42

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 2025.09.05 윤동주 기자

코스피 지수가 상승세로 장을 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 코스피, 환율 지수가 표시되고 있다. 2025.09.05 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 매도세에 밀려 장중 보합권에서 움직이고 있다.


5일 오전 10시33분 기준 코스피는 전일 대비 0.06% 상승한 3202.64에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 581억원, 480억원 순매도한 반면 개인은 959억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 700억원, 960억원 순매도한 반면 외국인이 1900억원을 순매수하고 있다.


업종별로는 등락이 엇갈리고 있다. 운송창고 업종이 1.35% 강세고 오락문화 1.13%, 섬유의류 1.06%, 보험 0.76%, 일반서비스 0.66%, 금융 0.48%, 전기전자 0.3%, IT서비스 0.28% 등이 강세다. 반면 전기가스업종은 2.07% 약세고 금속 －1.58%, 운송장비 －1.02%, 통신 －0.65%, 종이목재 －0.55%, 건설 －0.39%, 기계장비 －0.33%, 화학 －0.24% 등은 내림세다.


시가총액 상위권 종목들은 약세인 종목들이 더 많다. 삼성전자가 0.71% 약세고 LG에너지솔루션 －1.28%, 한화에어로스페이스 －1.72%, 현대차 －0.56%, HD현대중공업 －0.39%, 기아 －0.37%, KB금융 －0.28% 등이 내림세다. 반면 SK하이닉스는 3.2% 강세고 삼성바이오로직스 0.59%, NAVER 0.44% 등은 오름세다.

같은 시각 코스닥지수는 강보합권에서 움직이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.37% 상승한 808.43에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관이 171억원 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 71억원, 74억원을 순매도하고 있다.


시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠은 0.64% 약세고 에코프로비엠 －0.08%, 펩트론 －0.99%, 에코프로 －0.2%, 리가켐바이오 －0.74%, 레인보우로보틱스 －0.72%, 삼천당제약 －1.05% 등이 내림세다. 반면 파마리서치는 2.41% 강세고 에이비엘바이오 2.83%, HLB 2.15%, 휴젤 0.3% 등은 오름세다.


한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.8원 내린 1392.5원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기