강서구, 가을 정취 담은 ‘하늘품은 야외도서관’ 개장

서울 강서구(구청장 진교훈)가 가을 정취를 만끽하며 책을 즐길 수 있는 ‘하늘품은 야외도서관’을 연다. 이번 야외도서관은 발산역 1번 출구 마곡문화의 거리에 조성되며, 이달 6일부터 10월 19일까지 총 15회에 걸쳐 운영된다.

운영 시간은 9월에는 금·토·일요일 주 3회, 10월에는 토·일요일 주 2회로 진행된다. 금요일은 오후 4시부터 9시까지, 토·일요일은 오전 11시부터 오후 6시까지 개방된다. 개막식은 오는 6일 오전 11시에 열린다.

올해 야외도서관의 주제는 ‘이동하는 인간(호모 모벤스)’이다. 서울의 관문 도시라는 지역적 특성과 김포공항, 마곡산업단지의 입지를 반영한 것으로 공간의 이동(여행), 시간의 이동(인생), 기술의 이동(AI) 등 세부 분야로 나눠 구립도서관 사서가 추천한 1500권의 도서가 비치된다.

야외도서관 공간은 두 개 블록으로 구성된다. 발산역 1번 출구 인근 보도에는 비행기 모양의 책장과 다양한 벤치를 마련해 독서를 즐길 수 있는 ‘리딩존’을 조성했다. 또 다른 공간에서는 서가와 함께 주말 오후 3시에 진행될 체험·강연·공연 프로그램이 준비돼 있다.

특히 청년 예술인들과 연계해 마술, 기타 연주, 요들송 등 다채로운 공연이 열리며, 교보문고의 ‘헌 책 줄게, 새 책 다오’, 예스24의 ‘손글씨 필사 이벤트’, 별빛우주과학관의 ‘태양관측 안경 만들기’, AI 기반 반려동물 건강 관리 체험 등 유익한 참여형 프로그램도 운영된다.

행사 안전을 위해 강서구는 안전관리본부를 설치하고 15명의 안전요원을 상시 배치한다. 또 우천·강풍 등 기상 상황에 따른 대응 계획을 세우고 경찰·소방서·의료기관 등 유관기관과 협력 체계를 유지할 예정이다.

진교훈 강서구청장은 “하늘품은 야외도서관은 일상 공간 속에서 책과 문화를 만나는 새로운 방식”이라며 “아이부터 어르신까지 모두가 함께 즐기는 독서문화 축제가 되길 바란다”고 말했다.





