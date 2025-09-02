완주군, '청년 문화드림 지원사업' 신청자 모집

1인당 15만원 문화포인트 지급

전북 완주군이 '2025년 완주청년 문화드림 지원사업' 신청자 320명을 모집한다.

2일 군에 따르면 이번 사업은 청년들의 문화생활과 자기계발 기회를 확대하기 위해 마련됐으며, 신청 자격은 18~45세 완주군 거주 청년 중 가구 중위소득 150% 이하, 1년 이상 거주 요건을 충족한 대상자가 신청할 수 있다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공 AD 원본보기 아이콘

신청은 오는 19일까지 전용온라인신청사이트를 통해 진행되며, 관련 서류를 업로드해야 한다. 방문이나 우편 접수는 불가하다.

선정은 소득 수준(70점)과 거주 기간(30점) 정량평가를 통해 이뤄지며, 최종 선발자는 오는 30일 오후 6시 개별 문자로 통보된다.

지원 대상자로 선정되면 1인당 연 15만원 상당의 포인트가 농협 신용·체크카드와 연계해 지급된다. 포인트는 온라인 및 오프라인에서 사용 가능하다.

온라인은 시스템 내 제휴된 항목은 포인트로 바로 결재 가능하고, 오프라인은 문화·여가, 자기계발, 관광 등 지정된 업종에서만 사용 가능하며, 사용 기간은 오는 11월 30일까지다.

특히 이번 사업은 중복 지원을 막기 위해 일부 제외 대상을 명확히 했다. ▲복지포인트를 지급받는 공공기관 근무자 ▲학교 밖 청소년 에듀페이 지급 대상자 ▲전북도 여성농업인 생생카드 대상자 ▲문화누리카드 지원대상자 ▲문체부 청년문화예술패스 지급 대상자는 신청할 수 없다.

유희태 군수는 "이번 문화드림 지원사업이 완주 청년들에게 일상 속에서 문화와 여가를 누리고 자기계발의 기회를 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 청년들이 완주에서 희망과 미래를 그릴 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>