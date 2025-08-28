본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

파생·채권·외환

원·달러 환율 1.8원 내린 1394.5원 개장

김유리기자

입력2025.08.28 09:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

28일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 1.8원 내린 1394.5원에 개장했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해"

새로운 이슈 보기