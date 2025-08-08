코스피, 17.67P 내린 3210.01 마감(0.55%↓)

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
1조 통 크게 넣었다가 남은 돈 2300억…빈 살만도 물린 포스코이앤씨
[단독] "무슨 수 써서라도 단속해" 대통령 지시했지만…국토부 인력은 고작 5명
"그만 맞고 싶었다" 아들 살해 시도한 아버지…얼굴엔 선명한 피멍 자국이
물 한 모금에 얼굴 노래지고 '간'까지 멈췄다…A형 간염 확산에 난리난 동유럽
'돈 되는 환자'만 노려 6억 뜯은 병원…없는 장비로 '치료 쇼' 벌였다[신종보험사기]
"나는 아무것도 몰라요" 혐의 부인…김건희 구속 '자충수' 될까
'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이
요미우리, 기사 무단 이용 퍼플렉시티에 200억대 소송…日 주요 언론 최초
치과에 설계사 채용해 진료기록 조작…의사 등 107명 가담