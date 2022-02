[클릭 e종목] "루트로닉, 4Q 기대치보다 높은 외형 성장률…고른 성장 기대"

[아시아경제 이정윤 기자] 하나금융투자는 28일 루트로닉 루트로닉 085370 | 코스닥 증권정보 현재가 20,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,550 2022.02.28 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"루트로닉, 내년 실적도 고성장…리오프닝 수혜주 저평가"“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 close 에 대해 지난해 4분기 시장 기대치 대비 높은 외형 성장률을 기록하고 올해도 고른 성장이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 3만1500원을 유지했다.

루트로닉의 지난해 4분기 매출액은 전년 대비 35.1% 오른 549억원, 영업 이익은 23.2% 상승한 89억원으로 나타났다. 하나금융투자는 루트로닉이 분기 최대 매출을 기록한 것이 프리미엄 제품 판매 호조로 인한 것이라고 분석했다.

다만 루트로닉은 지난해 4분기 영업이익률은 시장 기대치보다 낮은 16.2%를 기록했다. 김두현 하나금융투자 연구원은 "영업이익률이 하회한 이유는 공급망 이슈에 따른 원재료 및 물류비 부담, 리오프닝 대비 마케팅 비용 증가, 생산 및 판매 확대를 위한 선제적 인력 채용, 보수적 대손충당금 설정에 기인한다"라고 설명했다. 이어 "4분기 성과급 및 대손충당금의 일회성비용을 제외한 영업이익률은 22% 수준으로 견조한 영업이익률이다"라고 했다.

김 연구원은 올해 예상 매출액을 전년보다 28.4% 오른 2230억원, 영업이익은 59.4% 상승한 475억원으로 전망했다. 매출액은 기존 1988억원 대비 12.1% 상향 조정했다. 김 연구원은 "상향 근거는 루트로닉은 미국 및 유럽 지역 내 수요증가로 1분기, 3분기 비수기에도 매출액 400~500억원을 기대할 수 있는 업체로 성장했다"라며 "지난해 하반기부터 생산 및 영업직 인력을 선제적으로 늘리고 있어 교육 기간 3~6개월을 감안 시 올해 외형 성장이 지속될 것으로 기대되기 때문"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr