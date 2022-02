전남 초등 스포츠강사 무기계약직 전환, 예비후보들 의견 '분분'

전남도교육청 최근 강사 신분 전환 발표



김대중 예비후보 '신중론'·김동환 예비후보 '반대론' 팽팽

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 최근 도내 초등학교 스포츠강사 무기계약직 전환 발표에 대해 오는 6월 전남도교육감 선거 예비후보들 간 의견이 엇갈렸다.

한쪽은 신중론을, 다른 한쪽은 반대론을 펼치면서 팽팽한 신경전을 펼치고 있다.

전남도교육청은 지난 3일 초등스포츠강사 무기계약직 전환을 발표했다.

스포츠지도사 자격증이 있는 초등스포츠 강사를 초등 스포츠지도사로 전환해 학생주도 학교스포츠클럽 지도와 정규체육수업 보조 업무에 적극 활용하겠다는 것이다.

이를 두고 김대중 예비후보는 신중론을, 김동환 예비후보는 반대론의 입장을 밝혔다.

김동환 예비후보는 “전남교육청의 이번 발표는 교육의 본질을 무시한 처우 개선용 약속들 중 하나다”며 “현 교육감의 선심성 정책이 아니냐는 교육 현장의 강한 반발과 함께 합리적 의심을 사고 있다”고 비난했다.

이어 “학교 현장 전문가인 교사들의 목소리를 경청하지 않고 오직 표를 의식한 채 일방적으로 밀어붙이는 이번 정책에 큰 유감을 표한다”며 “교육의 본질을 추구해야 할 학교 교육을 정치로 재단하는 행위를 즉각 중단하고 초등체육 교육 내실을 다지며 학교 스포츠 활성화를 위한 근본 대안을 제시하라”고 반대했다.

김대중 예비후보의 생각은 달랐다.

그는 “공무직에 대한 신분 안정·처우개선 등은 오래된 요구사항이며, 무기계약직 전환은 교육 사회가 해결해야 할 과제였고 마땅히 환영할 일이다”며 “그러나 세심한 접근을 하지 않고 이번처럼 일방통행으로 일을 처리하게 되면 편 가르기와 갈등을 불러오게 된다”고 말했다.

아울러 “먼저 교육공무직 전체에 대한 종합대책 수립이 우선돼야 한다. 교육공무직 전체에 대한 계획이 없다는 것은 자기 입맛에 맞는 것만을 골라 먹듯이 내 맘대로 행정이 될 수밖에 없다”며 “대화와 소통이 없다는 것은 독선과 불통의 남 탓 행정이 될 수밖에 없는 것이다”고 설명했다.

그러면서 “다양한 공무직 교육 가족이 소통하고 협력할 수 있으려면 예측 가능한 계획과 지속적인 소통이 필요하다”며 “현재 지역지원청마다 서로 다른 계약방식, 직종마다 서로 다른 처우 여건 등을 고려해 교육공무직 전체에 대한 종합대책을 수립, 이를 담당할 부서와 센터를 만들어 신뢰받는 행정으로 거듭나야 한다”고 주장했다.

이에 도교육청 관계자는 “스포츠강사 무기계약직 전환은 현 교육감의 공약사항으로 몇 년째 협상 중인 상태였다”며 “학교 현장은 전담 체육교사와는 별개로 보조 활동을 도울 공무직 인력이 필요하며 일부에서 교사 신분 역할에 대해 논란은 있지만 교사는 국가직 공무원이므로 공무직과는 엄연히 다른 분야다”고 밝혔다.

이어 “다만 이들이 정년퇴직을 하거나 면직할 경우 신규 인력 보충을 하지 않을 방침이다”며 “무기계약직으로 전환된 스포츠 강사는 지역 교육장이 직접 채용하며 순환직으로 운영할 계획이다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr