올해 경기도 10만가구 분양 쏟아져… 전년 대비 62%↑

[아시아경제 류태민 기자] 올해 경기도에서 지난해보다 62%가량 늘어난 10만여 가구가 분양에 나설 전망이다.

30일 부동산 정보업체 부동산인포가 올해 경기도 아파트 공급물량을 조사한 결과에 따르면 156곳 사업장에서 10만3981가구가 일반 분양될 예정이다. 이는 지난해 공급된 109개 단지, 6만4149가구보다 48개 단지, 4만530가구(62%) 늘어난 수치다. 아직 윤곽이 드러나지 않은 재개발, 재건축 사업장의 일반 분양 물량이 확정되면 보다 많은 물량이 일반에 공급될 것으로 예상된다.

지역별로는 경기 남부권에 115개 단지, 7만5390가구 공급이 계획됐다. 이는 경기도 전체 공급 물량의 72.5%에 해당한다. 지난해 전국 청약 경쟁률 1위 단지 동탄2신도시 ‘동탄역 디에트르’를 배출한 화성시 1만3501가구를 비롯해 평택시(1만861가구), 광주시(7973가구)에서도 많은 물량이 예정돼 있다. 오산에서도 다음 달 ‘오산세교 한양수자인’을 포함해 6735가구가 공급된다. 이들 4개 지역 물량만 해도 3만9000여가구로 남부 전체 물량의 절반에 달한다.

경기 북부권에서는 41개 단지, 총 2만8591가구가 공급된다. 이중 70.1%인 2만49가구가 양주시(7055가구), 남양주시(5343가구), 의정부시(5190가구), 구리시(2461가구) 등 경기 동북부지역에 집중됐다.

시기별로 상반기에 전체 55.1%인 5만7361가구가, 하반기에는 전체의 41.7%인 4만3432가구가 공급된다. 공급시기가 정해지지 않은 사업장은 5개 단지, 3188가구다.

올해 경기도 지역 분양 물량 증가는 서울 집값의 급격한 상승에 영향을 받은 것으로 풀이된다. 서울 집값 대비 저렴한 경기도 아파트 구매 수요가 크게 늘어나며, 건설사들이 공급량을 늘린 것이다.

실제로 통계청 자료에 따르면 서울 집값 급등세가 시작된 현 정부 출범 이후부터 지난해까지 서울 지역 인구수는 약 40만9000명 감소했지만, 경기도 지역 인구수는 지난 5년간 69만명 증가했다. 또 지난해 1~11월 경기 아파트 매매거래 17만3002건 중 서울 거주자의 매입건수는 3만2790건으로 전체 약 18.9%를 차지해 지난 10년간 최고치를 기록했다.

권일 부동산인포 리서치팀장은 “경기남부 주택시장은 경부선라인을 중심으로 형성되며 경기북부 보다 규모가 크다”라며 “최근 광역교통망 확충 같은 중장기적인 호재들로 기존 아파트와 비교해 가격 경쟁력을 갖춘 분양 물량들을 중심으로 내 집 마련 수요가 이어질 전망”이라고 설명했다.

