70세 이상, 20~50% 요금 할인

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산 울주군이 2월 25일까지 ‘효(孝) 헤어샵’ 사업에 참여할 이·미용업소를 모집한다.

효(孝) 헤어샵은 울주군에 사는 70세 이상 어르신에게 이·미용업소 이용요금을 20~50% 할인해 주는 사업이다.

이·미용업체 70곳이 효 헤어샵을 운영하고 있으며 지난해 1만6114명이 이곳을 찾아 머리를 다듬었다.

참여를 원하는 업소는 울주군 위생과에 문의하면 상세한 내용을 안내받을 수 있다.

군은 참여업소 영업주에게 이·미용 신기술 교육과 위생용품을 지원하고 운영 우수업소에는 성과보수와 기관장 표창을 줄 예정이다.

군 관계자는 “어르신에게 경제적·심리적으로 작게나마 도움을 드리고자 시작했다”며 “어르신을 공경하고 이웃사랑을 실천하는 본보기가 될 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr