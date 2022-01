[아시아경제 이명환 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 725,000 전일대비 13,000 등락률 +1.83% 거래량 54,772 전일가 712,000 2022.01.28 09:41 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발삼성바이오로직스, 3조 규모 주주배정 유상증자 결정기관 순매도 전환에 코스피 하락 마감… 2700선 ‘위태’ close 는 미국 파트너사 바이오젠이 보유한 2조8000억원 규모의 삼성바이오에피스 지분을 전량 매입한다고 28일 공시했다.

삼성바이오로직스는 바이오젠이 보유한 1034만1852주 전량을 2조7655억원에 인수한다. 삼성바이오로직스 관계자는 '바이오의약품 개발 역량 강화를 통한 글로벌 사업 경쟁력 강화'를 위함이라고 주식 양수 목적을 설명했다. 인수 자금 조달에 대해서는 "자체자금 및 증자 등을 통해 신규 자금을 조달할 것"이라고 밝혔다.

