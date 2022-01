시그니엘 서울, 키위 컬렉션 어워즈 ‘최고의 고메호텔’ 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 시그니엘 서울은 ‘2022 키위 컬렉션 호텔 어워즈’에서 대한민국 최초로 ‘최고의 고메 호텔’에 선정됐다고 23일 밝혔다.

키위 컬렉션은 세계 양대 신용카드 사업자 중 하나인 비자카드의 글로벌 호텔 프로그램을 운영하는 온라인 플랫폼이다. 매년 전문가들의 평가를 기반으로 전 세계 130여개국, 2000여개 호텔에 자체적인 호텔 등급을 매기고 12개 부문에 걸쳐 오직 하나의 호텔 또는 리조트만을 선정해 키위 컬렉션 호텔 어워즈를 발표한다.

시그니엘 서울은 미쉐린 가이드 3스타 셰프 야닉 알레노가 총괄을 맡은 스테이가 간판 레스토랑이다. 세계 최고 수준의 모던 프렌치 요리와 파티시에가 방금 만든 디저트를 마음껏 즐길 수 있는 패스트리 라이브러리가 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

시그니엘 서울 관계자는 “시그니엘 서울은 이번 어워즈에서 샹그리라 파리, 소네바자니 몰디브 등 세계 최정상급 호텔들과 어깨를 나란히 하며 K-호텔 브랜드의 높은 위상을 알렸다”며 “향후에도 세계적인 고메 호텔의 위치를 굳건히 하도록 노력할 것”이라고 말했다.

