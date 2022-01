고신대병원·피씨엘, 해양치유센터 건립 위한 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 고신대복음병원과 피씨엘은 지난 20일 해양수산부가 주관하는 해양 치유센터 공동개발과 스마트헬스케어 구축 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

고신대 복음병원과 피씨엘은 업무협약을 통해 △에코델타 스마트 헬스케어 산업 기술경쟁력 강화를 위한 공동연구와 정보교류 △EDC(Eco Delta City) 하수처리시설 기반 감염병진단과 예측 기술 개발 연구 협력 △다중면역진단키트를 활용한 코로나 공동대응 원천기술 개발협력 △다부처 국책사업 수주를 위한 공동 연구와 상호협력 △기타 공동기술 개발과 사업화를 위한 제반업무 △해양치유센터 유치를 위한 협업 등에 적극 협력하기로 했다.

피씨엘은 체외 진단 의료기기 전문 회사로 핵심 원천기술을 기반으로 세계 최초 고위험군 바이러스 혈액 스크리닝 다중 면역제품 상용화에 성공했다.

또한 국내 최초로 다중 체외 진단 의료기기 최고 등급을 획득하고 자체 개발한 대형 장비의 상용화를 이뤄냈다.

오경승 병원장은 “병원이 의료기술 수출의 중심이 되도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

고신대복음병원은 에코델타 스마트빌리지 내 웰니스센터를 구축해 운영하고 있다.

지역사회 취약층을 대상으로 한 스마트 안심 건강관리 시스템 개발과 실증 사업 등 다부처 의료융합 혁신 사업도 진행 중이다.

