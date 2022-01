이낙연 지지자들, 이재명 민주당 대선 후보 선출 무효 소송서 패소

법원 "법리상 유효 투표수 결정 기준 모호"

[아시아경제 유병돈 기자] 더불어민주당 대통령 선거 후보였던 이낙연 전 대표의 지지자들이 경선 결과에 불복해 낸 무효 소송이 기각됐다.

서울남부지법 민사11부(부장판사 김상규)는 민주당 권리당원 188명이 민주당을 상대로 낸 대통령 후보자 선출 결정 무효 확인 청구소송에서 원고 패소 판결했다고 16일 밝혔다. 또 경선 선거권이 확인되지 않은 일부 원고에게는 각하 결정을 내렸다.

재판부는 "법리를 고려했을 때 후보자 사퇴 시 유효 투표수 결정 기준에 대한 원고들 입장을 받아들이기 어렵고, 무효라는 부분도 받아들이기 어렵다"고 밝혔다.

앞서 이낙연 전 대표 지지자 등은 지난해 10월 열린 민주당 대선후보 경선에서 중도 사퇴한 정세균 전 국무총리와 김두관 의원의 득표를 유효 득표로 처리하면, 이재명 후보 최종 특표율이 50% 미만이기 때문에 결선투표를 치러야 한다고 주장한 바 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr