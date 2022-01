“MZ세대 위한 설 선물세트”…롯데百, 프리미엄 그로서리 강화

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 이색 선물을 선호하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 ‘프리미엄 그로서리’ 선물세트를 강화했다고 16일 밝혔다.

롯데백화점에 따르면 이번 설 선물세트 특선집은 프리미엄 그로서리 세트 품목을 지난해 설 대비 50% 확대하고, 구성도 2페이지에서 4페이지로 늘렸다. 특히 오일 선물세트를 다양하게 구성했다. 대표 상품은 지중해식 식단의 필수품으로 꼽히는 올리브 오일 세트로 10품목 이상을 준비했다.

실제 MZ세대를 중심으로 프리미엄 그로서리 시장이 크게 성장하고 있다. 롯데백화점의 프리미엄 식자재 매출은 2020년, 2021년 연평균 35% 이상 신장했다. 또한 지난해 프리미엄 식재료를 구입한 2030세대 매출은 50% 이상 높아졌고, 이색 소스의 경우 2030세대의 매출 구성비가 70% 이상을 차지했다.

롯데백화점 관계자는 “몇 년 전 까지만 해도 프리미엄 그로서리 선물세트는 구색 맞추기에 가까웠으나 최근엔 지속적으로 그 수요가 증가하면서 점점 영역이 넓어지고 있다”며 “MZ세대부터 시니어세대까지 다양한 수요를 만족시키는 상품들을 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

