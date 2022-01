구인모 거창군수, 군민 공감 소통화합…주민 건의 사항 청취

올해 첫 소통 군수실 북상면 전천후 게이트볼장 신축 관련 주민 의견 청취



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 10일 군수실에서 북상면 주민과 함께 군민 공감 소통화합으로 주민에게 좀 더 가까이 다가가고자 하는 소통 군수실을 올해 처음으로 운영했다.

이날 소통 군수실은 북상면 체육회, 게이트볼 동호회, 주민자치회 등 지역 주민 대표들이 참석했으며 구인모 군수는 지역주민 대표들과 북상면 전천후 게이트볼장 신축사업에 대한 건의 사항을 청취하고 추진 방향에 관해 대화를 나누었다.

구인모 거창군수는 “북상면을 제외한 전 읍면에 전천후 게이트볼장 신축을 완료하여 현재 남은 곳은 북상면 1곳으로 적극적으로 추진할 계획이다”며, “군이 추진하고 있는 부지에 대해 실시설계를 진행하되, 부지 위치 등 지역주민들의 좋은 대안이 있다면 적극적으로 검토하겠다”고 말했다.

거창군은 북상면 전천후 게이트볼장 신축을 위하여 실시설계 시 주민들의 의견을 적극적으로 반영하여 시행하고 주민들과 협의하여 사업을 추진할 계획이라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr