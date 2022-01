또래오래, 메타버스 공간서 치킨 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 또래오래는 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO) 월드맵 ‘또래오래 치킨월드’에서 오는 20일까지 가상 아르바이트 지원자를 모집하는 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

이벤트는 또래오래 치킨월드를 방문해 지원 영상을 촬영한 뒤 제페토 피드에 공유하면 응모된다. 이벤트 참여자 가운데 추첨을 통해 30명에게 또래오래 치킨 쿠폰 1매를 제공하며, 참여자 중 우수한 콘텐츠로 선정된 10명에게는 또래오래 치킨 쿠폰 2매와 함께 또래오래 치킨월드의 가상 알바 활동 기회를 제공한다.

가상 알바로 선정되면 다음 달 한 달간 제페토에서 또래오래 홍보활동을 맡게 되며 활동 완수 후에는 소정의 치킨 상품권이 제공된다. 당첨자 추첨과 우수 콘텐츠 발표는 오는 28일 진행될 예정이다.

또래오래 치킨월드는 제페토 내에 또래오래 매장을 구현해 놓은 것으로 가상매장 공간과 매장의 비밀통로로 연결된 게임 공간인 ‘또래왕국’으로 구성돼 있다. 테이블 곳곳에 치킨이 마련돼 있는 매장에서 홀, 주방을 자유롭게 둘러볼 수 있다. 또래왕국에서는 점프게임, 미로찾기 등 다양한 게임을 즐길 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr