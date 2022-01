[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 몸매를 뽐냈다.

제시는 11일 인스타그램에 "Talk to me nice"라는 글과 함께 포즈를 취한 사진을 게재했다. 그의 화려한 외모가 눈길을 끈다.

제시는 2월 올림픽공원 올림픽홀에서 열리는 청춘콘썰트에 참여한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr