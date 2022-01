LIG넥스원, 184억원 규모 방위산업 선급금 지급 결정

[아시아경제 황준호 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 66,500 전일대비 700 등락률 +1.06% 거래량 262,586 전일가 65,800 2022.01.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]대신 "LIG넥스원, 국내외 수주 확대"…목표가↑[클릭 e종목] “LIG넥스원, 연말 수주잔고 9조원 상회 예상”LIG넥스원, 1671억원 규모 원거리탐지용 음향센서 외 4개 항목 공급 계약 close 은 방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙에 의거해 184억1800만원 규모 선급금을 지급키로 결정했다고 11일 공시했다. 이번 선급금은 자기 자본 대비 2.74%에 해당한다.

회사 측은 "지급 상대는 피클웍스 외 7개사로 방산사업의 보안 관계상 전체 회사의 명칭은 기재하지 않고 지급규모가 가장 큰 회사만 기재했다"고 밝혔다.

