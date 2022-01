김대중 전남교육감 출마자 ‘두 번째 공약’ 발표

“최하위권 전남교육, 중위권 수준으로 끌어올리겠다” 약속

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남교육감 출마를 선언한 김대중 전남교육자치플랫폼 대표가 “최하위권 전남교육력을 중위권 수준으로 끌어올리겠다”는 두 번째 공약을 11일 발표했다

이날 김대중 대표는 “학교의 교육력을 높이는 것은 교육청의 임무이다. 교육력 향상을 위해 모든 행정력을 집중하겠다”고 약속했다.

김 대표는 “과목의 특성, 학교 급별 교육과정, 개인별 역량에 맞춘 배움지원 시스템을 마련해 간다는 계획이다”며 “모든 면단위 초등학교에 원어민교사(강사)를 배치하겠다. 듣기와 말하기 위주의 교육을 통해 초등학교 때부터 영어를 친숙하게 만들겠다는 계획이다”고 밝혔다.

이어 “인공지능을 활용해 수준별 배움이 가능한 수학배움시스템을 구축하고, 1인 1디바이스를 보급하겠다”고 말했다.

더불어 “현재 우리 수학교육은 수와 연산, 도형과 공간, 규칙성 등의 영역으로 나누어 초등학교 1학년부터 고등학교 과정까지 연계된다. 그러다 보니 중간에 배움이 뒤처진 학생들은 수학을 포기할 수밖에 없다”며 “개인별 수준에 맞추어, 학년과 상관없이 기초과정을 복습하며 원리를 이해하는 배움 시스템을 구축해 교육과정을 지원하겠다”고 덧붙였다.

김 대표는 “최근 한국교육과정평가원이 발표한 수능 분석 자료를 보면 전남의 수능 성적은 최하위 수준이다. 중위권 이상으로 교육력을 높여야 한다”며 “이를 위해 모든 교육행정력을 집중한다는 계획이다”고 강조했다.

그러면서 “디지털 대전환으로 역동적인 전남교육을 만들겠다는 비전을 담아 교육정책 브랜드인 ‘디제이-케이션(Dynamic Jeonnam Education)’를 계속 선보일 예정이다”고 거듭 강조했다.

김 대표는 지난해 12월 “미래교육으로 작은 학교를 살리고 지역소멸도 막겠다”며 첫 번째 공약을 발표한 바 있다.

김대중 전남교육자치플랫폼 대표는 목포정명여고 교사로 재직하던 중 전교조 활동으로 해직된 후 지방자치에 입문해 3선 시의원과 최연소 목포시의장을 지냈다.

17대 국회의원 선거에서는 열린우리당 후보로 출마했고, 교육감 직선제가 시행되면서 주민직선 1~2기 전남교육청 비서실장을 지냈으며 현재 전남교육자치플랫폼 대표를 역임하고 있다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr