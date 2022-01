전남도교육청 ‘2022학년도 특수교육 운영 계획’ 발표

통합교육 지원체계 구축, 장애학생 교육 회복 강화

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 교육지원청 특수교육 담당 장학사, 특수교육지원센터 전담 인력, 특수학교 교감과 업무담당자 57명을 대상으로 ‘전남특수교육 2022’ 온라인 설명회를 개최했다고 11일 밝혔다.

‘전남특수교육 2022’는 특수교육대상학생의 통합교육 지원체계를 구축해 통합교육을 강화하고, ▲교육청 ▲특수학교 ▲특수교육기관 ▲병원 등 지역사회 여러 기관과의 협력해 행동 중재지원단을 구성?운영한다.

또 특수교사를 대상으로 행동 중재 전문가를 양성해 학교 현장의 특수교육대상학생 부적응 행동 감소 및 예방 역량을 키운다는 방침이다.

이와 함께, 장애 영?유아 교육 지원 강화를 위해 통합교육 거점 유치원을 지정?운영해 통합유치원 기반을 마련하며, 특수교육대상 영?유아 조기 중재 및 교육 여건 개선을 위해 방과 후 과정 시간제근무 기간제교사를 지원한다.

특히 일반 학교 특수교육대상학생들의 공정한 교육권 확보를 위해 특수학급 보결수업 지원 기간제교사 13명을 배치, 개별화 교육 내실화에 힘쓸 방침이다.

이외에도 특수교육지원센터 특수 순회 교사 6명을 증원해 총 70명의 특수교사로 특수교육대상학생에 대한 순회 교육 내실화를 꾀할 방침이다.

세부 추진 과제로는 ▲특수교육 교육과정 편성?운영 지원 ▲통합교육 내실화 지원 ▲진로?직업교육 지원 강화 ▲장애공감문화 확산 및 지원체제 강화 ▲특수교육지원센터 운영 내실화 등이 제시됐다.

박경희 중등교육과장은 “2022학년도는 특수교육대상학생들의 일상생활 및 교육 회복에 초점을 맞춰 지역적 여건에 맞게 특수교육 주요 정책을 추진할 것”이라며 “특수교육대상학생들의 알찬 성장을 위해 더 따뜻한 관심과 배려를 보내주기를 바란다”고 당부했다.

