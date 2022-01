[아시아경제 임혜선 기자] 파리바게뜨는 제철 딸기로 만든 다양한 제품을 선보이는 ‘딸기 페어’를 진행한다고 9일 밝혔다.

파리바게뜨가 매년 겨울과 봄철을 걸쳐 개최하는 '딸기 페어'는 올해는 ‘참 좋다(Very Good)’ 라는 중의적 의미를 담은 ‘베리 굿(BERRY GOOD)’을 테마로 한정 제품을 선보인다.

제품은 '생딸기 식빵', '딸기 맘모스', '딸기 치즈달빵', '왕크림 딸기 도넛', '포슬포슬 딸기치즈' 등으로 구성됐다. '생딸기 요거트', '블레싱 레드베리 케이크' 등 다양한 케이크도 내놓는다.

