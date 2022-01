박일호 밀양시장 “나노관련 사업 지원 아끼지 않겠다”…국가나노인프라협의체 가입

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 밀양시는 밀양 나노융합국가산단 안에 있는 경남테크노파크 나노융합센터가 국가나노인프라협의체 이사회 승인을 받아 협의체 회원기관으로 등록됐다고 7일 밝혔다.

협의체는 2011년 교육과학기술부(현 과학기술정보통신부)와 지식경제부(현 산업통상자원부)가 공동 인가한 사단법인이다.

나노기술 분야 연구시설 간 공동 협력체계를 활성화해 연구개발과 인력양성 등을 지원하는 것을 목적으로 한다. 협의체 회원자격은 국비를 포함해 300억원 이상의 구축비가 투입된 연구시설에 부여한다.

대전 나노종합기술원 등 6개 기관이 기존 회원으로 있다가 이번에 밀양 나노융합센터를 포함한 6곳이 신규 회원이 됐다. 밀양 나노융합센터는 부북면 무안로 761 일원에 구축비 포함 790억여원을 투입해 2019년 8월에 건립됐다.

나노금형기반 응용제품 개발에 필요한 17대 장비를 갖췄다. 현재 19개의 기업·기관이 입주해 나노분야 기술개발과 응용제품 개발에 매진하고 있다.

시는 나노융합센터가 협의체 회원으로 등록됨에 따라 향후 동남권 나노기술분야 지원기관으로서의 위상을 다지는 데 도움이 될 것으로 기대했다.

박일호 시장은 “국가나노인프라협의체 회원가입으로 인해 향후 동남권 나노기술분야 지원기관으로서의 위상을 확고히 다지게 될 것”이라며 “나노융합 국가산단 입주 기업과 지역 기업들의 나노관련 사업화 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

