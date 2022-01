화순군, 전국 최초 ‘농어민 공익수당’ 120만원 지급

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군이 농어민 공익수당을 전국 최초로 120만원(월 10만원) 지급한다.

군은 연 60만원씩 지급하던 농어민 공익수당을 100% 인상, 올해부터 120만원씩 지급한다고 7일 밝혔다.

전국적으로 농어민 수당을 120만원 이상 지급하거나 계획을 확정 발표한 곳은 군이 유일하다.

전남 22개 시·군의 경우 가구당 60만원(도 40%·시군 60%)의 전남도 농어민 공익수당을 지급하고 있다.

전남 시·군 중 자체 예산을 추가 투입해 120만원으로 인상한 곳은 화순이 처음이다.

지급액 인상에 따라 화순 지역 농어민은 전남 다른 시·군과 비교해 2배, 전국 최대 금액의 농어민 수당을 받게 된다.

군은 올해 본예산에 인상분을 반영, 전년 대비 54억원을 증액해 농어민 수당 예산 108억원(도비 21억6000·군비 86억4000)을 편성했다.

군 관계자는 “수당 도입 취지와 목적을 달성하고 군민들께 드린 약속을 실천하기 위해 군 자체적으로 인상, 지급하기로 했다”며 “지자체가 시행하거나 논의되고 있는 농민수당, 농민기본소득, 농촌기본소득의 국가 정책화에 대한 논의가 있어야 한다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr