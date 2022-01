▶지춘자 씨 별세, 최희남(전 한국투자공사 사장)·희태(우리은행 부부장)·선형씨 모친상, 서영희·김민자·김광연씨 시모상, 박충광(전 농협은행 지점장)씨 빙모상=강남성모병병원 장례식장 11호실, 발인 9일 오전 6시, (02)2258-5940

박소연 기자 muse@asiae.co.kr