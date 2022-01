시민주권 협치도시 부산 … 부산시, 민관협치 활성화 3개년 기본계획 수립

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시는 ‘제1차 부산시 민관협치 활성화 3개년 기본계획’을 수립했다.

계획은 작년 4월부터 용역 자문단을 구성하고 설문조사, 민관 공동 숙의, 전문가 자문회의 등으로 마련됐다.

기본계획은 ‘시민주권을 실현하는 협치 도시 부산’ 구현을 위한 1차 기본계획이다.

계획은 코로나 이후 일상의 복잡한 사회문제 해결을 위한 시민의 시정 참여와 협력 기반의 능동적인 민관협치 추진에 관한 내용을 담고 있다.

구체적인 내용은 ‘시민과 행정이 함께 만들어가는 지속가능한 행복공동체 부산’을 목표로 ▲협치 문화 정착 ▲협치 친화적 조직기반 고도화 ▲시민참여제도 강화 ▲참여와 분권의 지역 협치 모델 구축 ▲협치 주체 역량 강화 등의 5대 추진전략과 20개의 세부 추진과제가 제시돼 있다.

시는 5대 추진전략별로 ▲(협치 문화 정착) 시정 진단과 권고 프로세스 구축·실행 ▲(협치 친화적 조직기반 고도화) 민관협치 기반의 주민참여예산제 고도화 ▲(시민참여제도 강화) 시민참여형 위원회 확대 ▲(참여와 분권의 지역 협치 모델 구축) 자치구?군 협치 활성화 기반구축 ▲(협치 주체 역량 강화) 주체별 맞춤형 협치 역량 강화 등 핵심과제를 1개씩 선정해 시민 권한 강화에 지향점을 맞춰 전략적으로 추진할 계획이다.

부산형 협치 현안 과제로 ‘2030 부산 세계박람회 민관협치 유치 전개’를 주요 추진과제에 포함했다. 부산 세계박람회 유치를 위한 민관협치에 역량 결집을 꾀하고 있다.

시는 1차 기본계획의 과제가 잘 실천될 수 있도록 매년 시행계획을 수립해 ‘부산시민 협치협의회’에 보고하고 협의회에서는 추진상황을 점검할 계획이다.

박형준 부산시장은 “기본계획 수립으로 급속하게 변화하는 도시환경과 행정환경에 능동적으로 대응하겠다”며 “협치 플랫폼 구축으로 시민의 시정 참여 확대와 다각화를 실현해 미래로 먼저 나아가는 협치 도시 부산을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr