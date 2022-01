[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 대학혁신행정지원팀 김기홍 팀장이 부총리 겸 교육부 장관 표창을 받았다.

김 팀장은 대학혁신지원사업을 2019학년도부터 2021학년도까지 3년 동안 수행하면서 고등교육 발전에 기여한 공로로 수상했다.

김 팀장은 대학혁신지원사업과 2016년부터 2018년까지 3년간 동의대가 수행한 산업연계 활성화 선도대학(PRIME) 사업의 기획총괄팀장을 맡았다.

김 팀장은 “대학혁신지원사업을 잘 수행할 수 있도록 대학 내 구성원이 함께 노력한 결과 표창을 받을 수 있었다”며 “2주기 대학혁신지원사업도 잘 이뤄지도록 사업단에서 열심히 노력하겠다”고 말했다.

대학혁신지원사업은 교육부가 주관하는 대학의 비전과 목표, 여건 등에 부합하는 혁신전략과 과제 선택으로 총괄적 대학의 자율 혁신을 지원하는 사업이다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr