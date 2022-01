‘대한민국 대표 수출 도시’ … 울산시, 2021년 수출액 6년 만에 최고치

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시 2021년 연간 수출액이 760억달러를 넘었다.

지난 1일 공개된 울산세관 자료에 따르면 지난해 울산지역 수출액은 762억달러로 2015년 729억달러 이후 6년 만에 최고치를 기록했다.

울산시는 1962년 특정 공업지구 지정 이후 첫 수출 26만 달러를 시작으로 2011년에는 지방자치단체 최초로 수출액 1000억 달러를 달성했다.

시는 2011년 최고 정점 이후 조선 경기 침체, 국제유가 하락 등 악재로 2012년부터 수출액이 지속해서 하락했다.

2020년에는 코로나19 확산, 미·중 무역분쟁 등으로 561억달러까지 떨어졌다.

울산은 2015년 조선업 위기 이후 산업위기대응특별지역 지정 신청 등으로 정부 지원에 대응했다.

지난해에도 2020년과 마찬가지로 코로나19 위기와 국제 공급망 불안, 국가 간 무역 경쟁 등 어려운 대외 여건이었다.

하지만 전 세계적인 선박수요 증가와 석유화학제품 단가상승 등 조선업과 석유화학 분야 울산의 주력산업이 생산과 수출이 활기를 띠면서 코로나19와 조선업 위기 이전 수준을 회복했다.

울산의 전반적인 수출 회복에 대해 전문가는 국제 선박 수요 증가, 환경기준 강화에 따른 친환경 차량·조선업의 수요증가, 조선업 수주 회복, 석유화학제품의 지속적인 단가 상승, 친환경 차량에 대한 수요 증가 때문으로 분석하고 있다.

전문가는 앞으로도 지속적인 상승효과를 유지해 나갈 것으로 전망하고 있다.

울산시 관계자는 “울산은 1962년 특정 공업지구 지정 이후 반세기 동안 대한민국 대표 수출 도시로 입지를 지키고 있다”며 “무역 현장에서 대한민국과 울산을 위해 헌신한 기업인과 노동자, 시민 모두에 박수를 보낸다”고 말했다.

