순천시, 도서구입비 50%지원…청년들의 자기개발 도움

청년 1인당 최대 10만원 지원

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 청년들이 책을 통해 자기 개발을 하고 꿈과 희망을 찾을 수 있도록 도서구입비의 50%를 지원하는 ‘청년 꿈 찾기 도서 지원 사업’을 실시한다고 4일 밝혔다.

지원 대상은 만 19~39세(1982. 1. 1. ~ 2002. 12. 31. 출생자)의 순천시립도서관 도서대출회원증을 소지한 순천시민이며, 순천시립도서관 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

교양, 전공, 수험서 등 거의 모든 서적을 구입할 수 있으며, 유아·초중고 관련도서나 만화책, 해외도서, 간행물 등은 제외된다.

올해부터는 예산 조기소진으로 인한 불편을 해소하기 위해 매월 예산을 분배해 접수받으며, 그림책도 구입할 수 있다.

1인당 최대 10만원까지 지원받을 수 있으며 동일도서는 2권까지 구매 가능하다.

지난 2017년 하반기부터 시작한 이 사업은 청년들의 큰 호응으로 지난해는 5월에 조기 마감되기도 했다.

지난해 6625명의 청년들이 3만8082권의 도서를 할인된 가격에 구입하도록 실질적인 도움을 주었고, 지역 서점과 연계해 지역 경제 활성화에 기여하고 있다.

순천시 도서관 관계자는 “청년들이 각자의 꿈에 다가가는 좋은 기회가 될 수 있는 독서를 장려하기 위해 도서구입비를 지원하고 있으니 청년들이 책을 읽는 시간을 많이 가지길 바란다”고 말했다.

한편, 순천시립도서관 도서대출회원증을 소지한 순천시민이면 누구나 지정된 서점에서 추천도서(120종)를 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있는 ‘전 시민 좋은 책 지원 사업’도 시행하고 있다.

기타 자세한 사항은 순천시립도서관 홈페이지에서 확인하거나 조례호수도서관으로 문의하면 된다.

