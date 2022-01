행복한 가정 사랑 더하기 in 함평 '출산장려금·긴급생계비' 지급

지난해 출생아 61명 출산장려금 100만 원



저소득 취약계층 78가구 긴급생계비 50만 원

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 ‘행복한 가정 사랑 더하기 in 함평’ 사업의 하나로 출산장려금 및 긴급생계비 지급을 완료했다.

4일 군에 따르면 지난해 출산가정 58가구(출생아 61명)에 출생아당 100만 원씩 총 6100만 원의 출산장려금을, 저소득 취약계층 78가구에 긴급생계비 50만 원씩 총 3900만 원을 지급했다.

‘행복한 가정 사랑 더하기 in 함평’ 사업은 함평군과 지역사회보장협의체가 기획하고, 사회복지공동모금회에 사업비를 배분받아 지난해 5월부터 12월까지 추진됐다.

출산장려금은 2021년 1월부터 12월까지 함평군으로 출생신고를 한 출산가정을 대상으로 분기별 신청을 받아, 소득기준 기준중위소득 100% 이내 가구에 지급됐다.

군은 출산장려금 지급 후 남은 잔액을 활용해 기초생활수급자, 차상위계층 등 저소득 취약계층에 긴급생계비를 지급했다.

이상익 군수는 “우리군 출산장려와 복지증진을 위해 뜻깊은 사업을 추진 할 수 있도록 도와주신 동건종합건설(주) 이흥재 회장께 감사드린다”고 밝혔다.

한편, 이번 사업은 지난 2020년 함평군 출향 인사인 동건종합건설(주) 이흥재 회장이 지역 출산장려를 위해 1억 원을 전남사회복지공동모금회를 통해 군에 지정 기탁하며 시작됐다.

