‘담빛꿈’ 청소년방과후아카데미 참여 청소년 모집

관내 초등학교 4~6학년 대상, 교육비 전액 무료





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군 담빛청소년문화의집은 관내 초등학교 4~6학년 학생을 대상으로 ‘담빛꿈’ 청소년방과후아카데미의 참여 청소년을 모집한다.

4일 군 등에 따르면 청소년방과후아카데미는 여성가족부가 청소년의 건강한 생활과 삶의 질의 향상을 위해 다양한 청소년 체험활동 프로그램 및 생활 관리를 위한 종합서비스를 지원하는 국가 정책사업이다.

주요 프로그램은 학습지원(국어·영어·수학)과 전문체험(미술·악기연주·보드게임), 역량개발(과학탐구·진로체험·동아리 활동), 주말체험 등으로 이뤄진다.

운영은 매주 평일 오후 4시부터 8시까지이며, 교육비는 전액 무료다. 다양한 프로그램과 함께 석식제공 및 안전한 귀가차량을 지원해 청소년에게 양질의 서비스를 제공할 예정이다.

신청은 모집 정원이 마감될 때까지 선착순으로 진행하며 담빛청소년문화의집에 방문해 신청서를 제출하면 된다.

기초생활수급자, 차상위계층, 한부모·조손·다문화·장애가정, 2자녀 이상 또는 맞벌이 가정의 아이들을 우선적으로 선발한다.

군 관계자는 “다양한 전문체험과 생활지원을 통해 방과후 돌봄 부담을 해소하고, 미래의 희망인 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 사업 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

