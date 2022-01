지스트, 정시모집 경쟁률 82대 1…'역대 최고'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원·총장 김기선)는 2022학년도 대학 신입생 정시모집을 마감한 결과 82.30대 1의 지원율로 역대 정시모집 중 가장 높은 경쟁률을 보였다고 4일 밝혔다.

지스트는 학사 신입생 정시모집에서 20명 내외를 선발하며 1646명이 지원했다.

정시모집은 수능성적 100%로 선발하는 수능우수자전형 단일 전형으로 신입생을 모집한다.

올해 정시모집 원서접수에서 지스트는 역대 정시모집 중 가장 높은 경쟁률을 보였으며 이는 4개 과기원 중 최고 경쟁률로 확인됐다.

지스트 김근영 입학학생처장(물리·광과학과 교수)은 "전년도에 이어 지스트는 4개 과기원 중 최고 경쟁률을 보이고 있으며, 이는 장차 과학기술을 이끌 미래 과학기술인의 교육 선호도를 알 수 있다"고 밝혔다.

2022학년도 지스트 정시모집 합격자 발표는 오는 2월 7일 오후 6시로 예정되어 있으며, 지스트 대학 입학 홈페이지에서 확인할 수 있다.

