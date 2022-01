"대전환의 시대, 도전하고 실천하라" … 유통가 수장들의 새해 화두

코로나19 장기화와 디지털 대전환 속에서 유통가 수장들은 2022년 새해 화두로 혁신을 위한 과감한 도전과 실행을 한 목소리로 주문했다. 신동빈 롯데그룹 회장과 정용진 신세계그룹 부회장 모두 "시도조차 하지 않은 샷은 100퍼센트 빗나간다"는 아이스하키 선수 웨인 그레츠키의 말을 언급하며, 임직원들에게 실패를 두려워하지 말고 실패해도 꾸준히 실천할 것을 당부했다.

"실패에서 교훈 찾아 계속 도전해야"

신동빈 롯데그룹 회장은 3일 신년사를 통해 "불확실성이 지속되는 상황이지만 이제 비즈니스 정상화를 넘어 더 큰 도약의 발판을 만들어야 할 때"라고 말했다. 웨인 그레츠키의 명언을 인용, "실패는 무엇인가 시도했던 흔적이며, 실패를 두려워하지 않는 창조적인 도전 문화가 정착되길 바란다"고도 했다.

이를 위해 어떤 인재라도 따뜻하게 포용할 수 있는 개방성을 주문했다. 신 회장은 "융합된 환경 속에서 연공서열, 성별, 지연, 학연과 관계 없이 최적의 인재가 역량을 발휘할 수 있도록 철저한 성과주의 문화도 정착돼야 한다"며 "다양성은 우리의 경쟁력이며 도전하는 에너지의 원천이 될 것"이라고 강조했다.

새로운 도전과 함께 빠르고 정확한 실행력이 뒷받침돼야 한다고도 강조했다. 지난 인사에서 사업부문(BU) 체제를 폐지하고 헤드쿼터(HQ)제를 도입한 것도 의사결정 속도를 높여 실행력을 강화하기 취지라고 설명했다. 그는 또 "임직원들의 용기 있는 챌린지가 성공하기 위해서는 투자가 함께 가야 한다"며 미래 관점의 투자와 ESG(환경·사회·지배구조) 활동의 실천을 약속했다.

오프라인 축 삼아 '디지털 피보팅' 원년 선언

정용진 신세계그룹 부회장은 '디지털 대전환 시대'에 승자가 되기 위해 오프라인 역량과 자산을 하나의 축으로 삼고, 또 다른 축인 디지털 기반의 미래사업을 준비하고 만들어가는 '디지털 피보팅'을 주문했다.

그는 "오프라인에서만 가능했던 일들이 디지털로 전이되고 있는 만큼 이제 우리가 고객이 있는 디지털 시공간으로 달려가야 한다"며 고객의 온·오프라인 모든 일상이 신세계에서 해결 가능한 '신세계 유니버스' 구축을 제시했다.

정 부회장은 또 "과거의 감과 느낌만으로 사업을 하던 시대는 지났다. 고객 데이터와 경험을 모아 의사 결정의 기준으로 삼아야 한다"며 '데이터 기반의 의사 결정' 역량을 강화해야 한다고 강조했다. 이같은 역량을 갖추기 위해서는 "내부의 훌륭한 인재들을 육성하고, 우리에게 없는 장점을 가진 외부 인재와 그들의 문화도 적극적으로 받아들여 다양성을 수용해야 한다"고도 말했다.

아무리 좋은 계획도 한 번의 실천이 없다면 무용지물인 만큼 "실패해도 꾸준히 실천할 것" 또한 당부했다.

새해 핵심 실천가치는 '발견'과 '연결'

정지선 현대백화점그룹 회장은 "고객의 변화된 요구에 맞는 새로운 가치를 만들고 찾는 '발견'과 내·외부 협력으로 가치의 합을 키우는 '연결'의 노력을 통해 '비전2030'에 담긴 성장 스토리를 함께 써나가자"고 말했다. 앞서 현대백화점그룹은 창립 50주년을 맞은 지난해 신규 투자와 인수·합병, 신사업 진출을 통해 2030년 매출을 40조원대로 키우겠다는 비전2030을 미래 청사진으로 제시한 바 있다.

그는 "업종과 업태별 경계가 흐려지는 빅블러(Big Blur) 확대로 산업 패러다임이 급속하게 변화하고 있는 가운데 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 주도하는 소비 트렌드 변화 속에 팬데믹까지 더해져 상시적 불확실성이 더욱 확실해지고 있다"고 언급했다. 이어 "같은 과녁을 향해 정확히 쏘는 것보다 아무도 보지 못한 과녁을 쏘는 노력이 쌓일 때 성장의 기회를 만들어 낼 수 있다"며 새로운 소비 주체의 변화된 요구를 찾는데 노력해 줄 것을 당부했다.

정 회장은 특히 현대 경영학 창시자로 불리는 피터 드러커의 '계획이 즉각적으로 열심히 수행되지 않으면 그저 좋은 의도에 지나지 않는다'는 말을 인용하며 "올 한해 변화를 빨리 읽고 성장의 기회를 잡아 적극적으로 실행하자"고 거듭 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr