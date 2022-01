[인사]한국생산성본부

◇임원 임명

▶한국생산성본부 상무 이진환 ▶한국생산성본부인증원 부원장 이동규

◇본부장 신규 보임

▶경영전략본부장 이장열 ▶소비자중심경영본부장 문중성 ▶지속가능경영본부장 한평호 ▶맞춤교육본부장 김세은 ▶공공혁신본부장 김영석 ▶고용성장본부장 정순철 ▶부산울산경남지역본부장 박정군 ▶대구경북지역본부장 박준양 ▶대전세종충청지역본부장 장재욱 ▶호남제주지역본부장 박회선 ▶연수원장 겸 강원지역본부장 구종호

◇본부장 전보

▶감사법무실장 장영준 ▶생산성전략연구소장 임미정 ▶경영컨설팅본부장 최영락 ▶직능교육본부장 한상대 ▶자격인증본부장 장윤석

◇센터장 신규 보임

▶경영컨설팅센터장 박경훈 ▶스마트제조컨설팅센터장 김택수 ▶지수기획센터장 강전평 ▶브랜드컨설팅센터장 전진희 ▶교육운영지원센터장 박재만 ▶공공교육센터장 손준성 ▶일자리지원센터장 문성원 ▶자격컨설팅센터장 심재덕

◇센터장 전보

▶생산성정책센터장 송영훈 ▶생산성협력센터장 정선학 ▶인재개발센터장 박수현 ▶제조CS컨설팅센터장 이인갑 ▶교육기획센터장 권대현 ▶에듀테크플랫폼센터장 전승훈 ▶경영교육센터장 김동산 ▶공공정책센터장 강익선 ▶소상공인성장센터장 백상민

