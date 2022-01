[클릭 e종목] SSG.Com 상장해도 '이마트'

[아시아경제 황준호 기자] 유안타증권은 3일 올해 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,000 2022.01.03 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 코로나 2년차, 대형마트에선 '와인·한우' 많이 팔렸다 이마트, 'PK마켓' 5년 만에 철수 … 하남·고양점 이달 말 영업종료"온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약 close 의 핵심 자회사인 SSG.Com의 상장이 예정돼 있지만 디스카운트 효과가 제한적일 것이라는 전망과 함께 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 151,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,000 2022.01.03 08:14 장시작전(20분지연) 관련기사 코로나 2년차, 대형마트에선 '와인·한우' 많이 팔렸다 이마트, 'PK마켓' 5년 만에 철수 … 하남·고양점 이달 말 영업종료"온라인 식품 경쟁력 강화" … SSG닷컴, 풀무원과 업무협약 close 의 목표주가를 30만원으로 유지했다.

시장에서는 올해 SSG.Com의 상장에 따라 지주회사인 이마트의 50% 수준의 주가 할인이 이뤄질 것이라는 전망이 제기된다. 하지만 할인율 50%를 적용하기 이전에 SSG.Com의 가치를 우선적으로 반영할 필요가 있다는 게 유안타증권의 분석이다.

먼저 SSG.Com을 제외한 이마트의 올해 지배순이익 전망치는 6000억원 수준이다. 컨센서스를 고려하더라도 5000억원을 달성할 것으로 전망된다. 보수적으로 P/E 8배를 적용하더라도 적정가치는 4조~4조8000억원 정도로 현재 시가총액 수준이다.

또한 이마트와 SSG.Com은 전략은 할인점 PP센터의 확장을 통해서 온라인 그로서리 시장에 대응한다는 것이다. 이에 SSG.Com의 상장에도 온라인 그로서리 시장의 성장의 수혜는 이마트의 몫으로 남겨야 한다.

여기에 SSG.Com의 상장 이후 동사의 또 다른 이커머스 자회사인 이베이코리아와 SSG.Com의 합병을 추진할 가능성이 높다고 판단한다. 양 사간의 시너지 도출을 위해 조직 통합이 요구되기 때문이다. 이 경우, 모회사인 이마트는 이베이코리아에 대한 지분율이 80%로 SSG.Com의 지분율 50% 보다 높기 때문에 합병 SSG.Com에 대한 지배력을 양 사간의 합병을 통해 높일 수 있게 된다. 이는 모회사의 주주가치에 있어서 긍정적인 부분이다.

이진협 유안타증권 연구원은 "이마트는 올해 유통업종 최우선 고려 종목"이라며 "물가 상승에 따른 대형마트의 수혜와 SSG.Com의 상장 모멘텀이 본격화 될 것으로 전망되기 때문"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr